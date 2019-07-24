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Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Erzincan'da çınar ağacının dallarına takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

24.07.2019 13:51
Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı
Erzincan'da çınar ağacının dallarına takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kent merkezindeki Atatürk Parkı içerisinde piknik yapan vatandaşlar, çınar ağacına takıldığı için uçamayan güvercini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikte, ağacın dallarına takılı kalan güvercini kurtardı.
Yaralı olduğu öğrenilen güvercin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Vatandaşlardan İhsan Gülaçtı, parkta piknik yaptıkları sırada ağacın yüksek noktasında bir güvercinin mahsur kaldığını gördüklerini söyledi.
İtfaiyeyi arayarak durumu bildirdiklerini ifade eden Gülaçtı, "İtfaiye ekipleri sağ olsun gelip güvercini kurtardılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Erzincan, İtfaiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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