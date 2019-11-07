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Ağacın dibinde oluşan "ayı figürü" şaşırttı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Koru Yaylasına piknik yapmaya giden aile, yaylada ağacın dibinde fark ettikleri 'ayı figürü' karşısında şaşkınlığa uğradı.

07.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:31 Ağacın dibinde oluşan
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Koru Yaylasına piknik yapmaya giden aile, yaylada ağacın dibinde fark ettikleri 'ayı figürü' karşısında şaşkınlığa uğradı.

Çatalzeytin ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Koru Yaylası'na ailesi ile birlikte piknik yapmaya giden Recep Özcan, yaylada çıktığı gezintide ağacın dibinde gördüğü ayı yavrusu zannettiği 'ayı figürü'nden ilk önce panikledi, sonrasında canlı olmadığını fark etmesiyle şaşkınlığa uğradı.

Recep Özcan, "Ailemle birlikte piknik yapmak amacıyla Koru Yaylası'na gittik. Burada ormanlık alana doğru tek başıma gezerken, bir anda ağacın dibinde ayı yavrusu olduğunu sanarak panik oldum. Sonrasında hareket etmediğini fark ettiğimde ise yakından incelediğimde, ağacın dibinde oluşmuş bir ayı figürü olduğunu gördüm. Çok şaşırdım ve fotoğraf çektim" dedi.

Özcan, ayı figürünü gördükten sonra çektiği fotoğrafı orman işletme yetkilileri ile paylaştığını ve koruma altına alınması gerektiğini sözlerine ekledi. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Recep Özcan, Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA

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