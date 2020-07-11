Ağacın kırılan dalı aracın üstüne düştü

Balikesir'in Edremit ilçesinde aşırı rüzgar sebebiyle kırılan ağaç dalı park halindeki aracın üstüne düştü.

Ağacın kırılan dalı aracın üstüne düştü
11.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:00

Balikesir'in Edremit ilçesinde aşırı rüzgar sebebiyle kırılan ağaç dalı park halindeki aracın üstüne düştü.

Olay, Narlı Mahallesi Mıhlı Asfaltaltı Sokak Zeytin Otel mevkiinde meydana geldi. Park halinde bulunan Kenan G.'ye ait 16 GZ 144 plakalı aracın üstüne, aşırı rüzgar sebebiyle kırılan ağaç dalı düştü. Araç sahibi kırılan dalları kendisi kaldıramayınca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardim istedi. Ağacın kırılan dalı aracın üzerinden kaldırılırken, araç sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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