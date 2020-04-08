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Ağaçkakan gibi asırlık ağaca sığındı, başına iş açtı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde korona virüs salgınına karşı asırlık ağaç içerisinden çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan İlkay Gümüşsu, gelen tepkiler üzerine ağaca herhangi bir zarar vermediğini, amacının vatandaşları gülümsetmek olduğunu açıkladı.

08.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:11
Ağaçkakan gibi asırlık ağaca sığındı, başına iş açtı
Samsun 'un Ayvacık ilçesinde korona virüs salgınına karşı asırlık ağaç içerisinden çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan İlkay Gümüşsu , gelen tepkiler üzerine ağaca herhangi bir zarar vermediğini, amacının vatandaşları gülümsetmek olduğunu açıkladı.
İstanbul'da çalışan 3 çocuk babası İlkay Gümüşsu, korona virüsü salgını ile birlikte işlerinin durmasının ardından memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesine geldi. Ayvacık ilçesindeki arazilerinde bulunan gürgen ağacının içerisinden çektiği videoyla korona virüsü salgınına karşı mesaj veren Gümüşsu, videoyu sosyal medyadan paylaşınca, gündem oluşturdu.
"AĞAÇ TAMAMEN KENDİLİĞİNDEN OYUK"
İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan ve paylaştığı video hakkında konuşan İlkay Gümüşsu, "İstanbul'da çalışıyordum. Korona virüsü salgını dolayısıyla işlerimiz durdu. İşsiz kalmamız sonucu memleketimize geldik. Eşimin babasının önceden buradaki ağaca kapak yaptığını duymuştum ama daha önceden hiç gelmemiştim. Eşimle burada yabani kiraz fidanı sökmek için bu alana geldiğimizde bu ağacı görünce korona virüsü sebebiyle insanlarımızın mutsuz, moralsiz olduğu düşüncesiyle ağaç içerisine girip video çekme düşüncesi aklıma geldi. Kısa bir video çektim. Videoyu beğenenlerde oldu, farklı yöne çekenlerde oldu. Sanki biz ağacın içini oymuşuz gibi bir algı oluştu. Ağaç tamamen kendiliğinden oyuk ve kurumuş. Yaşlı bir ağaç. Bakıldığında çürümelerin olduğu da görülmekte. Bu ağaç üzerine sadece görüntü amacıyla kapak yapmıştık. Ağaç tamamen kurumuş ve içi çürümüş vaziyette. Bizim ağacın içini oyma lüksümüz yok. Bu tarzda ağaçlara ormanda sıkça rastlayabilirsiniz. Bu ağacın içine 3 kişi sığabilir. Bir de bu ağacın içinde kalıyormuşum gibi bir algı da var. Burada sadece kısa bir video çekmiştim. İnsanları gülümsetmek için yaptığım bir olaydı. Bu ağaçlar bizim oksijen kaynağımız. Ağaçsız, ormansız bir vatan olamaz" dedi.
Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüsü salgını hakkında temennide bulunan Gümüşsu, "İnşallah bu musibet bir an önce ülkemizi terk eder. Herkes sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamına devam eder" yorumunu yaptı.
Gümüşsu, orman memurlarının da gelip ağacı incelediğini sözlerine ekledi.
(Nuri Oğuzhan Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşsu, Ayvacık, Samsun, Güncel
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