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Ağaçköy-Büyükaslıhanlar grup yoluna sıcak asfalt

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Ağaçköy-Büyükaslıhanlar grup köy yolu sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

27.08.2019 06:51 Ağaçköy-Büyükaslıhanlar grup yoluna sıcak asfalt
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Ağaçköy-Büyükaslıhanlar grup köy yolu sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile beraber yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Grup yolunun tamamlanmasının ardından Kütahya İl Özel İdaresi tarafından, yayaların ve araçların yolu daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla son aşama olarak asfalta yol çizgileri çekilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ile beraber yapılan çalışmaları yerinde inceledik" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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