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Ağaçlandırma erozyon sahasında yangın

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ağaçlandırma erozyon sahasında çıkan yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

18.07.2019 21:28 Ağaçlandırma erozyon sahasında yangın
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ağaçlandırma erozyon sahasında çıkan yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesi'ndeki ağaçlandırma erozyon sahasında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 5 helikopter ve 10 arazözü yangın alanına sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucunda, yangın yerleşim alanına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın alınanda soğutma çalışmaları sürerken, ilk incelemede yangında 8 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Bayraklı, İzmir, Güncel

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