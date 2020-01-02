'Ağaçlar Ayakta Ölür' 5 Ocak'ta Trump Sahne'de

Oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özleven ve Mahir Akgündoğdu'nun başrollerini paylaştığı oyun, 5 Ocak Pazar günü saat 18.00'da Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşuyor.

Cihan Aşar'ın sahne tasarımını yaptığı oyun, iyilik ve sevgi kavramı ele alınarak seyirciye duygu dolu anlar yaşatıyor. 11 yıl aradan sonra 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ile tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu Büyükaane rolünü üstleniyor. Ağaçlar Ayakta Ölür'de diğer başrolü usta sanatçı Nuri Gökaşan oynuyor. Nuri Gökaşan, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynuyor.

Oyunda torun rolünü genç ve başarılı oyuncu Arif Güney, güzel gelin rolünü ise Burcu Kazbek canlandırıyor. Genç oyuncu Oral Özer ise sürprizli ve gizemli bir karaktere hayat veriyor.