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'Ağaçlar Ayakta Ölür' 5 Ocak'ta Trump Sahne'de

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi 'Ağaçlar Ayakta Ölür', Tiyatrokere yapımı ve Nedim Saban yönetmenliğinde sahneleniyor.

02.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:03 'Ağaçlar Ayakta Ölür' 5 Ocak'ta Trump Sahne'de

Oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özleven ve Mahir Akgündoğdu'nun başrollerini paylaştığı oyun, 5 Ocak Pazar günü saat 18.00'da Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşuyor.

Cihan Aşar'ın sahne tasarımını yaptığı oyun, iyilik ve sevgi kavramı ele alınarak seyirciye duygu dolu anlar yaşatıyor. 11 yıl aradan sonra 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ile tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu Büyükaane rolünü üstleniyor. Ağaçlar Ayakta Ölür'de diğer başrolü usta sanatçı Nuri Gökaşan oynuyor. Nuri Gökaşan, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynuyor.

Oyunda torun rolünü genç ve başarılı oyuncu Arif Güney, güzel gelin rolünü ise Burcu Kazbek canlandırıyor. Genç oyuncu Oral Özer ise sürprizli ve gizemli bir karaktere hayat veriyor.


Nevra Serezli, Donald Trump, Güncel

Kaynak: Bültenler

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