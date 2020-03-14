Ağaçlar çiçek açtı, şehir pembeye boyandı
Ağaçlar çiçek açtı, şehir pembeye boyandı- Şeftaliler çiçek açtı, Çanakkale'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı Çanakkale'de baharın gelmesiyle birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı.
14.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:00
Ağaçlar çiçek açtı, şehir pembeye boyandı- Şeftaliler çiçek açtı, Çanakkale 'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de baharın gelmesiyle birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı. Şehir adeta pembeye boyandı. Çanakkale'de şeftali ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ortaya seyrine doyum olmayan güzellikler çıktı. Son yıllarda şeftali üretiminde Türkiye 'de birinci sıraya oturan Çanakkale'de on binlerce şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçeklerle donanan ağaçları görenler hayran kalıyor. Biga ilçesinde ucu bucağı olmayan bahçelerde pembe renk çiçek açan on binlerce şeftali ağacı ortaya seyrine doyum olmaz manzaralar çıkarttı. Ana yol kenarında bulunan şeftali ağaçları yoldan geçen yolculara da keyifli bir yolculuk yaşatıyor. Aynı anda açan çiçekler binlerce dönüm araziyi pembe renge boyadı. Şeftali ağaçlarının güzelliği havadan da görüntülendi.Çanakkale Ziraat Odası Eski Başkanı İlhan Ulus, "Şeftali deyince Çanakkale akla geliyor. Hem ihracata hem de Türkiye pazarına baktığımızda Çanakkale ciddi bir potansiyele sahip son yıllarda Bursa 'nın potansiyelini geçmiş bulunmaktayız. Özellikle nektarında birinci durumdayız. Şeftali üretiminde Bursa'yı geçmiş durumdayız. Çanakkale şeftali deyince akla gelen ilk konumuna geldi. Şeftali üreticimizin ciddi bir gelir kaynağı oldu. Bu yıl havların iyi gitmesi kuraklığı birlikte getirmekte görsel anlamında iyi bir görüntü verse de şeftali soğuklama ihtiyacı olan bir ağaç bu soğuklama ihtiyacını karşılamayan ağaçlar ne gibi zararlar getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çanakkale'de bu yıl çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Şeftali dedin mi Lapseki Umurbey bölgesi akla geliyor. Merkez ve Bayramiç ilçelerinde de üretilmekte çiçek açan şeftali ağaçlarıyla birlikte Çanakkale pembeye boyandı. Seyrine doyumsuz bir güzellik ortaya çıktı" dedi.
ÇANAKKALE - Çanakkale'de baharın gelmesiyle birlikte şeftali ağaçları çiçek açtı. Şehir adeta pembeye boyandı. Çanakkale'de şeftali ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ortaya seyrine doyum olmayan güzellikler çıktı. Son yıllarda şeftali üretiminde Türkiye 'de birinci sıraya oturan Çanakkale'de on binlerce şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçeklerle donanan ağaçları görenler hayran kalıyor. Biga ilçesinde ucu bucağı olmayan bahçelerde pembe renk çiçek açan on binlerce şeftali ağacı ortaya seyrine doyum olmaz manzaralar çıkarttı. Ana yol kenarında bulunan şeftali ağaçları yoldan geçen yolculara da keyifli bir yolculuk yaşatıyor. Aynı anda açan çiçekler binlerce dönüm araziyi pembe renge boyadı. Şeftali ağaçlarının güzelliği havadan da görüntülendi.Çanakkale Ziraat Odası Eski Başkanı İlhan Ulus, "Şeftali deyince Çanakkale akla geliyor. Hem ihracata hem de Türkiye pazarına baktığımızda Çanakkale ciddi bir potansiyele sahip son yıllarda Bursa 'nın potansiyelini geçmiş bulunmaktayız. Özellikle nektarında birinci durumdayız. Şeftali üretiminde Bursa'yı geçmiş durumdayız. Çanakkale şeftali deyince akla gelen ilk konumuna geldi. Şeftali üreticimizin ciddi bir gelir kaynağı oldu. Bu yıl havların iyi gitmesi kuraklığı birlikte getirmekte görsel anlamında iyi bir görüntü verse de şeftali soğuklama ihtiyacı olan bir ağaç bu soğuklama ihtiyacını karşılamayan ağaçlar ne gibi zararlar getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çanakkale'de bu yıl çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Şeftali dedin mi Lapseki Umurbey bölgesi akla geliyor. Merkez ve Bayramiç ilçelerinde de üretilmekte çiçek açan şeftali ağaçlarıyla birlikte Çanakkale pembeye boyandı. Seyrine doyumsuz bir güzellik ortaya çıktı" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ağaçlar çiçek açtı, şehir pembeye boyandı
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek