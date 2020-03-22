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Ağaçlar Marteniçka açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde çiçek açmış ağaçlar bu yıl da Marteniçka bilekleriyle doldu.

22.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:07
Ağaçlar Marteniçka açtı
Bursa 'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde çiçek açmış ağaçlar bu yıl da Marteniçka bilekleriyle doldu.

Balkan geleneği olan Marteniçkaya göre insanlar birbirlerine hediye edilen kırmızı beyaz bileklikleri baharın gelmesiyle birlikte takarak ilk kırlangıç veya leylek görüldüklerinde en yakın çiçek açmış ağaca bağlıyor. Balkanlar'dan en çok göç alan iller arasında yer alan Bursa, Balkan kültürlerinin de pek çok geleneğini içerisinde barındırıyor. Öyle ki bahar aylarının gelmesiyle birlikte bir Bulgar geleneği olarak ortaya çıkan ve tüm Balkanlar'da görülen Matreniçka bileklikleri bileklerdeki yerini aldı.

Marteniçka bileklikleri nedir?

İnanışa göre bu bileklikler parayla asla satın alınmaz ve sadece hediye olarak edinilebiliyor. Tamamen el yapımı olan bu bileklikler bahar ayı öncesi takılarak, baharın müjdecisi kırlangıçlar veya leylekler görüldüğünde çiçek açmış bir ağaca veya çiçeğe bağlanarak dileklerin kabul olacağına inanılıyor.

Pek çok kültürde baharın başlangıcı ve o yılın güzel geçmesi arzusu çeşitli şekillerle hayata geçiriliyor. Baharla birlikte yeniden uykusundan uyanan doğanın bereketinin tüm bir yıla yayılması için her kültür kendi içinde bu döneme ayrıca bir anlam yüklemiş. Bulgar kültüründe ortaya çıkan ve mart ayı itibariyle bileklerdeki yerini alan Marteniçkalar tüm Balkanlar'da yaygın görülen bir gelenek halini almış. Kırmızı beyaz olmak kaydıyla yapılan bu bileklikler kişilerin tercihi olarak boncuklarla da süslenebiliyor. Takılan bileklikler ise kırlarda gezerken göçmen kuşlardan kırlangıç veya leylek gibi kuşların görülmesiyle birlikte bir çiçekli bir ağaca veya bitkiye asılarak bırakılıyor. ve böylece dileklerle birlikte o yılın bereketli ve güzel geçmesine atfediliyor.

Leylek köyü Marteniçka bilekliklerinin akınına uğruyor

Baharın gelmesiyle birlikte Marteniçka bilekliklerini takanların adresi bu yılda Eskikaraağaç Leylek köyü oldu. Leylek köyünde leyleklerin görülmesiyle birlikte köye gelen ziyaretçiler yuva yakınlarında buldukları saksılardaki çiçeklere veya ağaçlara bu bileklikleri asarak renkli görüntülere sahne oluyorlar. Gelen ziyaretçiler bileklikleri takarak yaptıkları açıklamada, "Aslında dileğimizin kabul olmasından öte bir gelenek olsun diye bunu yapıyoruz. Bileğimizde kırmızı beyaz bir ip bizlere dileğimizi ve güzel beklentilerimizi hatırlatıyor ve tebessüme neden oluyor" yorumunda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Karacabey, Bursa, Güncel

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