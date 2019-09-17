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Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Kızılırmak'a uçmasını ağaçlar engelledi.

17.09.2019 19:29Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi
Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Kızılırmak'a uçmasını ağaçlar engelledi.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi tarafından Bafra istikametine seyir halinde olan Ufuk Erken idaresindeki 34 GFC 70 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kızılırmak kenarında bulunan ağaçların arasına daldı. Otomobilin Kızılırmak'a uçmasını ağaçlar engelledi. Kazayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kızılırmak, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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