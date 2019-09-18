Haberler » Yerel » Haber

Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi

Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engellediSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Kızılırmak'a uçmasını ağaçlar engelledi.

18.09.2019 03:33
Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Kızılırmak'a uçmasını ağaçlar engelledi.
Kaza, Organize Sanayi Bölgesi servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi tarafından Bafra istikametine seyir halinde olan Ufuk Erken idaresindeki 34 GFC 70 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kızılırmak kenarında bulunan ağaçların arasına daldı. Otomobilin Kızılırmak'a uçmasını ağaçlar engelledi. Kazayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi

Organize Sanayi Bölgesi, Kızılırmak, Samsun, Bafra, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
03:33 Traktör evin bahçesine uçtu
03:33 Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi
03:03 Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
02:53 Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
23:07 Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi
22:55 Simav'da 'Goji Berry' projesi
22:34 Rüzgar durdu, balık bollaştı