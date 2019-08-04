Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ağaçlık alanda korkutan yangın

Diyarbakır'da ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

04.08.2019 16:24 Ağaçlık alanda korkutan yangın
Diyarbakır'da ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinde onlarca ağaç kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Diyarbakır- Silvan karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinde onlarca ağaç kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İtfaiye, Silvan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:11   ABD'deki saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı
17:04   Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
17:03   Sarayköy'deki orman yangını söndürüldü
17:01   Siirt'te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı
16:55   Hong Kong'da protestolar devam ediyor
16:54   Ağaçlık alanda korkutan yangın
16:44   Başkentte 12 gecekondu kül oldu