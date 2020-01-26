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Ağaçlık alandaki yangına vatandaşlar müdahale etti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

26.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:44Ağaçlık alandaki yangına vatandaşlar müdahale etti
'ın ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi Sakaltutan mevkiinde bulunan ağaçlık alanda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ağaçlık alanın yandığını gören çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çüngüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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