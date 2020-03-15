Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:43
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesi'nde Ahmet Arpak'a ait olduğu belirtilen kedi 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyince Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye amirliğine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven kurarak kediyi bulunduğu yerden indirmek için seferber oldu.
Kedinin sahibi Ahmet Arpak, kedisinin normalde yükseğe tırmanmadığını belirterek, "Ağaca nasıl çıkmış anlamadım, 2 gündür ağaçta mahsur kalmış, bakıcılığını ben yapıyorum, belirli saatlerde geliyor işyerinde besliyorum, muhtemelen mart ayı olmasından dolayı ağaca dişi bir kedinin ardından çıktı. Şimdi götürüp besleyeceğim, 2 gündür aç" şeklinde konuştu.
Kedisini teslim alan Arpak iş yerine geçerek kedisinin yemini vererek karnını doyurdu. - GAZİANTEP
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesi'nde Ahmet Arpak'a ait olduğu belirtilen kedi 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyince Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye amirliğine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven kurarak kediyi bulunduğu yerden indirmek için seferber oldu.
Kedinin sahibi Ahmet Arpak, kedisinin normalde yükseğe tırmanmadığını belirterek, "Ağaca nasıl çıkmış anlamadım, 2 gündür ağaçta mahsur kalmış, bakıcılığını ben yapıyorum, belirli saatlerde geliyor işyerinde besliyorum, muhtemelen mart ayı olmasından dolayı ağaca dişi bir kedinin ardından çıktı. Şimdi götürüp besleyeceğim, 2 gündür aç" şeklinde konuştu.
Kedisini teslim alan Arpak iş yerine geçerek kedisinin yemini vererek karnını doyurdu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, İtfaiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti