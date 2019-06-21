21.06.2019 13:37
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı

Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı

Adana'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Adana 'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak 'ta 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi, tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı.

Peter Morris isimli esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cankur ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi.

Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen Peter Morris, kediyi sahiplenmek istediğini söyleyince, Cankur ekibi kediyi hayvansever Morris'e teslim etti. - ADANA
Kaynak: İHA
Seyhan , Fatih Terim Sokak , Adana , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:58Müebbet hapis cezası alan baba üst mahkemede tahliye edildi
13:58Sel çocuğu böyle sürükledi
13:57Olaysız şehirler arasında Bingöl 6'ıncı sırada yer aldı
13:57Kazada ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi
13:55Gaziantep'te çocuk sürücü dehşeti
13:55Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
13:52Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın: En az 30 ölü