04 Nisan 2019, 17:13
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Ağaçta Ayağı İpe Takılan Güvercin Kurtarıldı

Ağaçta Ayağı İpe Takılan Güvercin Kurtarıldı

Şanlıurfa'da ağaçta ayağı ipe takılan güvercin, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da ağaçta ayağı ipe takılan güvercin, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Onikiler Mahallesi'nde ağaç üzerinde ayağı ipe takılan kuşu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlar, o sırada olay yerinden geçen DEDAŞ ekibini durdurarak yardım istedi.

DEDAŞ ekibi, araç yardımıyla çıktıkları ağaçtaki güvercini kurtardı.

Güvercin, ekiplerce doğaya salındı. Güncel
Kaynak: AA