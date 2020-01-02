Haberler » Güncel » Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haber

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı.

02.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:03 Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 

Yeni Mahalle Son Sokak'taki Irlamaz Çayı yakınında bulunan yeşil alana gezdirilmek için çıkarılan kedi, saat 16.00 sıralarında 6 metrelik ağaca tırmandı. Sahibi, kediyi tırmandığı ağacın tepesinden indirmeyi başaramayınca itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, seyyar merdivenle ağaç tepesine çıkıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Sahibi, kedisini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.



Yeni Mahalle, Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   Libya tezkeresi, Meclis'te kabul edildi - Haber
18:56   Nakliyecilerden yol kapatma eylemi - Haber
18:56   Bahreyn Dışişleri Bakanlığına, görev süresi dolan KİK Genel Sekreteri getirildi - Haber
18:52   KBÜ'lü uluslararası öğrenciler liseli öğrencilerle buluştu - Haber
18:52   Şefkatli ellere Midilli desteği - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
2.01.2020 18:59:29