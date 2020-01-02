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Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı.

02.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:09
Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı
MANİSA'nın ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeni Mahalle Son Sokak'taki Irlamaz Çayı yakınında bulunan yeşil alana gezdirilmek için çıkarılan kedi, saat 16.00 sıralarında 6 metrelik ağaca tırmandı. Sahibi, kediyi tırmandığı ağacın tepesinden indirmeyi başaramayınca itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, seyyar merdivenle ağaç tepesine çıkıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Sahibi, kedisini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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