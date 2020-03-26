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Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımında esnaf yetişti

Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımında esnaf yetişti Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, çevredeki duyarlı esnaf tarafından verilen uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

26.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:03
Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımında esnaf yetişti
SAKARYA - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, çevredeki duyarlı esnaf tarafından verilen uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Olay, Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile bir sokak kedisi mahallede bulunan bir ağaca tırmandı. Ağaçtan geri inemeyerek mahsur kalan kedinin sesini duyan çevredeki esnaf, ağaçta mahsur kalan kedi için adeta seferber oldu. Esnaf Oğuz Akın ve arkadaşları kendi imkanları ile verdikleri uzun uğraşlar sonucu kediyi ağaçtan indirerek kurtardı.
Hamile kedinin, duyarlı vatandaşlar tarafından ağaçtan kurtarılma operasyonu ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kediyi kurtaran Oğuz Akın isimli vatandaşın arkadaşları tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu indirilerek kurtarılması yer aldı. Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımında esnaf yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukova, Sakarya, Genel

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Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımında esnaf yetişti

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