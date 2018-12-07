Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Esnaf Seferber Oldu

Ağaçta mahsur kalan kedi için esnaf seferber oldu
SİİRT - Siirt
'te ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına esnaf yetişti. Güres Caddesinde bir esnafa ait kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören esnaf, kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Ancak ürken kedi ağacın daha yukardaki dallarına tırmanması üzerine bu kez başka bir esnaf daha ağaca tırmanmaya başladı. Yaklaşık 8 metre yüksekteki ağaç dalından alınan kedi güvenli bir şekilde aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi. Yoldan geçen vatandaşlar da olanları heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar olanları cep telefona kaydedip kurtarıma anını alkışladı.
Siirt
07 Aralık 2018 Cuma 17:20