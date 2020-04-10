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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, bekçi, polis ve yoldan geçen genç tarafından kurtarıldı.

10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:41
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, bekçi, polis ve yoldan geçen genç tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Meydanı Recai Güreli Caddesindeki bir ağaçtan gece saatlerinde kedi sesi duyan bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve bekçiler, ellerindeki tahta kalasla kediyi kurtarmaya çalıştı.
Ekiplerin bu çabasını gören bir genç ise aldığı izinle ağaca tırmandı. İsminin Hasan Kuş olduğu öğrenilen genç, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarma çalışmasını izlerken kayıp kedilerini buldular
Kurtarma çalışmasını izleyen iki kadın, gencin kucağında ağaçtan indirilen kedinin "Tin tin" ismini verdikleri kayıp kedileri olduğunu anlayınca sevinç yaşadı. Aynı cadde üzerinde Eczanede çalışan Yasemin Esen ve Nalan Gümüş, dün saat 17.00'de kaybolan kedilerini yaklaşık 7 saattir her yerde aradıklarını söyledi.
Yasemin Esen, AA muhabirine, ağacın altındaki kalabalığı tesadüfen görüp gittiklerini söyledi. Esen, "Ağaçtaki kedinin bizim olduğunu fark ettik. Gerçekten acıkmış. Bekçi arkadaşlara, polislerimize ve kurtaran genç arkadaşımıza teşekkür ederiz. Sağ olsunlar." diye konuştu.
Hasan Kuş ise kendisinin de kedisi olduğunu belirterek, kayıp kedinin bulunmasına sevindiğini dile getirdi.
Mama ve su verilen kedi bir süre sonra sahipleri tarafından eve götürüldü. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Polis, Güncel
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