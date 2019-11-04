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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ağaçtan inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdiBURDUR - Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi.

04.11.2019 16:24
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ağaçtan inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi
BURDUR - Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi merdiven yardımıyla aşağı indirdi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören Alparslan Keskin, parkta kitap okurken bir kedi sesi duydu. Kitap okumayı bırakıp kediyi ağaçtan indirmeye çalışan ancak indiremeyen Keskin, 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye ekibi istedi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri parktaki bir çam ağacına çıkan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.
Kedinin inmesi için biraz beklediğini ancak bağırmaya başlamasıyla itfaiye ekiplerine haber verdiğini anlatan Keskin, "Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz" dedi.
Çam ağacında mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye eri ise, "Bizim için her canlı önemlidir" diye konuştu.
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Burdur, Genel

Kaynak: İHA


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