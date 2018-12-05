05 Aralık 2018, 14:12
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Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye içesinde bir okulun bahçesindeki çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Burhaniye içesinde bir okulun bahçesindeki çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, bir kedi Hürriyet ilkokulu bahçesindeki ağaca çıktı.

Kedinin ağaçtan inemediğini fark eden öğrenciler, durumu okul yönetimine bildirdi.

Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden alarak doğal ortamına bıraktı. Balıkesir,Burhaniye,İtfaiye
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:12