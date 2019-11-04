Haberler » Güncel » Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Burdur'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.11.2019 16:30
Burdur'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Parkı'nda kitap okuyan üniversite öğrencisi Alparslan Keskin, çam ağacının dalında mahsur kalan kediyi fark etti.
Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Keskin, itfaiyeden yardım istedi.
Parka gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirdi.
Keskin, yaklaşık 3-4 metre yükseklikteki ağaç dallarında aşağıya inemeyen bir kedi gördüğünü söyledi.
Haber vermesinin ardından itfaiyenin kısa sürede parka geldiğini belirten Keskin, "Hayvanlar soğukta bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz." dedi.
İtfaiye eri Yusuf Aslan da "Bizim için her canlı önemli. Bir canlının hayatı söz konusu olduktan sonra her zaman göreve hazırız." ifadelerini kullandı.
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Burdur, Keskin, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonun çarpışması
17:26 Batman'da terör propagandasına 3 tutuklama
17:26 Kavgada vurulan Vahit öldü, arkadaşı ağır yaralı
17:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
17:01 CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin
16:41 Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi
16:32 İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu
16:26 Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini iptal edebilir
15:57 Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
4.11.2019 17:27:41