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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

05.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:36
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Vatandaşlar sonunda itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ağaçtaki kediyi kurtararak yere indirdi. Çevredekiler tarafından yiyecek verilen kedi daha sonra gözden kayboldu.
Kedinin yaklaşık 4 saattir ağaçta beklediğini söyleyen çevre esnafından Zafer Çolak, "Merdiven ile indirmeye çalıştık ancak indiremedik. İtfaiye ekiplerini çağırdık ve onlar kediyi ağaçtan indirdi" dedi. Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Genel

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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