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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

14.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:22
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Eğitim Teknik Lisesinde görev yapan Yunus Aytaç, okul bahçesindeki ağaçta kedi gördü.
Gün boyu bulunduğu yerden inemeyen kedi için Aytaç, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, itfaiye aracının sepetiyle ağaca çıkarak kediyi bulunduğu yerden kurtardıktan sonra doğaya saldı.
Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye ekibine teşekkür ederek, "Sabah erken saatlerde okul bahçesinde bulunan kavak ağacında bir kedi gördüm. Akşam mesai bitimine kadar kedinin aynı yerde durması dikkatimi çekti ve mahsur kalabileceği düşünceyle itfaiye ekiplerine haber verdim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Taşköprü, İtfaiye, Güncel
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