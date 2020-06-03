Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
03.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:42
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde köpeklerden korkan kedi, Orman İşletme Şefliği bahçesindeki çam ağacına tırmandı. Kedinin 2 gündür inemediğini fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyecilerin yere bıraktığı kedi koşarak gözden kayboldu.
Kaynak: DHA