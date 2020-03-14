Ağaçta mahsur kalan papağan "Muzo"yu itfaiye kurtardı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye ekipleri kurtardı.
14.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:52
Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir vatandaşa ait "Sultan" cinsi papağan kapısı açık kalan kafesinden kaçtı. Sahipleri kendi imkanlarıyla kuşu yakalayamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merdivenli araçla bölgeye gelen ekipler, papağanın yaklaşık 20 metre yükseklikte çınar ağacının dalında olduğunu belirledi.
Merdiven uzatılarak ulaşılan "Muzo" isimli papağan yakalandı.
Papağanını itfaiye erinden alarak kafese koyan sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Bahçelievler Mahallesi, Serdivan, Sakarya, İtfaiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı