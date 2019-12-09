Haberler » 3. Sayfa » Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu - Haberler

Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi için trafik ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

09.12.2019 19:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:26Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu
'nın ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi için trafik ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Trafik ekiplerinin yolu trafiğe kapatmasının ardından kediyi indirmeye çalışan itfaiye ekipleri yakalayamayınca kediyi ağaçta bıraktı.

Olay, Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu Anafartalar Caddesi'ni trafiğe kapatmasının ardından itfaiye erleri merdivenli araç ile kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak ekipleri gören yavru kedi korkarak ağacın tepesine tırmandı. Ağaçtan inmeye niyetli olmayan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıktığı ağaçta bırakılarak kendisinin inmesi için terk edildi. - BURSA

Hamidiye, İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:18 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - MHP Grup Başkanvekili Akçay (1) - Haberler
20:14 AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında - Haberler
20:12 İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı - Haberler
20:06 Kız arkadaşı ayrılmak istedi, denize atladı - Haberler
20:04 Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı - Haberler
19:56 ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı - Haberler
19:44 Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın - Haberler
19:33 Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü - Haberler
18:33 Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı - Haberler
18:01 Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor - Haberler
9.12.2019 20:26:44