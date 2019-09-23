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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bünyan'da çıktığı ağaçta iki gündür mahsur kalan yavru kedi Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

23.09.2019 16:36Ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bünyan'da çıktığı ağaçta iki gündür mahsur kalan yavru kedi Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı merkezinde bulunan bir çam ağacı üzerinde yavru bir kedi olduğunu far eden Belediye personeli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yavru kediyi bulunduğu yerden almakta zorluk yaşayınca devreye belediye ekipleri girdi.Bünyan Belediyesi sokak hayvanlarıyla mücadele personeli Akın Ayerdem ağaca tırmanarak yavru kediyi bulunduğu yerden indirdi.

Yavru kedi belediye ekipleri tarafından tedavi ettirilmek üzere veteriner hekime götürüldü. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, İtfaiye, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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