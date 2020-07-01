Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi

Ağrı'da kovandan kaçan ve mahalle arasında bir ağaçta oğul yapmaya başlayan arılar, itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirildi.

Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi
01.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:33
Ağrı'da kovandan kaçan ve mahalle arasında bir ağaçta oğul yapmaya başlayan arılar, itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirildi.

Fatih Mahallesi'nde bal arılarının cadde üzerinde bir ağaca oğul yapmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arılardan korunmak için özel kıyafet giyen görevliyi itfaiye merdiveniyle arıların bulunduğu ağaca çıkardı. Ağaçta yuvalanan arıların bulunduğu dala uzanarak arıları kovana koyan itfaiye eri, arıları sahibine teslim etti. İtfaiyenin bu çalışmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, İtfaiye, Ağrı, Güncel, Haber
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