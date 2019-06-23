23.06.2019 14:23
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan adam ağaçtan düşerek yaralandı.

Manisa 'nın Kula ilçesinde evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan adam ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, Kula ilçesi Bey Mahallesi 14. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Türkan isimli vatandaş, evinin önünde bulunan vişne ağacına meyve toplamak için çıktı. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Türkan, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih Türkan, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkan'ın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Tedavi altına alınan Türkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Fatih , Manisa , Kula , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:37 Freni tutmayan tır şarampole uçtu
15:29 Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı kamerada
15:25 Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi
15:25 Genç çift düğüne giderken kaza yapıp hastanelik oldu
15:20 Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı
15:19 Adıyaman'da, korkutan yangın
15:11 Lüks cip ile çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi