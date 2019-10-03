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Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

03.10.2019 13:19Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Çameli'ne bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Sönmez, salı günü öğle saatlerinde, bahçesinden üzüm toplamak istedi. Asmanın yüksek yerlerindeki üzümlere ulaşmak için yanındaki meşe ağacına çıkan Sönmez, dengesini kaybedince düştü. Ağır yaralanan Sönmez'i gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, bu sabah yaşamını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Sönmez'in, bugün, Çameli Karabayır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.



Ali Sönmez, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

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