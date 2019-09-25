Haberler » Güncel » Haber

Ağaçtan düşen çiftçinin organları bağışlandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan çiftçi Durmuş Gökbaş'ın (47), beyin ölümü gerçekleşti.

25.09.2019 20:58Ağaçtan düşen çiftçinin organları bağışlandı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan çiftçi Durmuş Gökbaş'ın (47), beyin ölümü gerçekleşti. Gökbaş'ın böbrekleri, karaciğeri ve akciğeri uygun hastalara nakledilmek üzere ameliyatla alındı.
Ata Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Durmuş Gökbaş, geçen pazar günü, evinin bahçesindeki ağaca zeytin toplamak için çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Gökbaş, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökbaş'ın bu sabah, beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının isteği doğrultusunda Gökbaş'ın nakle uygun organlarının alınması için operasyon yapıldı. Doç. Dr. Erdem Barış Carti ve Doç. Dr. Gökhan Unsal'ın gerçekleştirdiği operasyonda böbrekler, karaciğer ve akciğer alındı. Organlar, ihtiyacı olan hastalara nakledilmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Efeler, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:46 Bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu
21:45 İbb başkanı imamoğlu, küçükçekmece'de incelemelerde bulundu
21:44 "Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı"
21:41 Türkiye Yatırım Konferansı - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (1) - NEW
21:41 Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı
21:40 İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)
21:38 "TÜGVA'mız, nesil yetiştiriciliğinde çok büyük işlere imza atacak"