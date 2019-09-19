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Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Sungurlu'ya bağlı Gafurlu köyünde meyve toplayan eski muhtar Cevdet Çakır, dengesini kaybetmesi sonucu ağır yaralandı.

19.09.2019 18:08Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti
Sungurlu'ya bağlı Gafurlu köyünde meyve toplayan eski muhtar Cevdet Çakır, dengesini kaybetmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gafurlu köyünde bulunan evinin bahçesindeki ağaçtan meyve toplayan eski köy muhtarı Cevdet Çakır (89) dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Ailesinin haber vermesi ile Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırlan Çakır'ın durumunun ağır olması neticesinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cevdet Çakır burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM

Sungurlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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