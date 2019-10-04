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Ağaçtan düşen il genel meclisi üyesi öldü

Gümüşhane'de evinin bahçesindeki meyve ağacından düşen il genel meclisi üyesi hayatını kaybetti.

04.10.2019 11:16Ağaçtan düşen il genel meclisi üyesi öldü
Gümüşhane'de evinin bahçesindeki meyve ağacından düşen il genel meclisi üyesi hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekke Köyü'ndeki evinin bahçesindeki elma ağacına çıkan AK Parti Gümüşhane İl Genel Meclisi üyesi Halit Okur (68), bir süre sonra dengesini kaybederek, ağaçtan beton zemine düştü.
Çevredekilerce olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Okur, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı.
İlk operasyonun ardından Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Okur, sabah saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Gümüşhane, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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