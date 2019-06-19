19.06.2019 18:10
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Ağaçtan düşen karga yavrusu kurtarıldı

Ağaçtan düşen karga yavrusu kurtarıldı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen karga yavrusu Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak, yeniden yuvasına koyuldu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen karga yavrusu Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak, yeniden yuvasına koyuldu.
Anadolu Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacındaki yuvasından düşen yavru karga, belediye ekiplerince kurtarıldı. 15 metre yükseklikten düşerek yara almadan kurtulan yavru kargayı gören çevre sakinleri belediye ile irtibata geçti. Çok kısa süre içinde belediye şantiyesinden gelen araç yardımıyla belediye görevlileri kargayı bulunduğu yerden alarak yüksek dallardaki yuvasına yerleştirdi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Çiğli Belediyesi, Çiğli, İzmir, Güncel

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