Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşköy
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kesmek istediği ağaca tırmanan Abdullah Müslümani (42), dalları budarken bir anda dengesini kaybederek 4 metre yüksekten düştü.
Müslümani'yi yerde hareketsiz bulan tanıdıklarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çavuşköy,Bursa,İnegöl
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:23