21 Kasım 2018, 21:23
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Ağaçtan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Ağaçtan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kesmek istediği ağaca tırmanan Abdullah Müslümani (42), dalları budarken bir anda dengesini kaybederek 4 metre yüksekten düştü.

Müslümani'yi yerde hareketsiz bulan tanıdıklarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çavuşköy,Bursa,İnegöl
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:23