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Ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam kozalağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti.

06.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:13
Ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti
Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde çam kozalağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen terzi hayatını kaybetti.

Olay Koçarlı'nın Kızılcabölük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesinde terzilik yapan Murat Yılmaz (46) çam kozalağı toplamak için Kızılcabölük Mahallesi'ndeki bahçesine gitti. Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Yılmaz bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Yılmaz ambulansla Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcabölük, Koçarlı, Sabah, Aydın, 3. Sayfa
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