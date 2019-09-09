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Ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

09.09.2019 13:06 Ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkali Köyü Hatipler Mahallesinde yaşayan Hatice Aykan(70) evinin önünde bulunan ceviz ağacına çıktı. O esnada dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Olayı gören komşuları hemen yardımına koştu. Hatice Aykan'ın cansız bedeni ile karşılaşan komşuları 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerinde hayatını kaybeden Aykan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Hatice Çarpar, Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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