Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu

Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koyduTRABZON'un Akçaabat ilçesinde, ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince alınıp, tekrar yerine bırakıldı.

26.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:08
Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince alınıp, tekrar yerine bırakıldı.
Mersin Plajı'nda bulunan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kargayı fark eden Beytullah Ergün, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçip, bölgeye ulaşan ekipler, yavru karganın yaralı olup, olmadığını kontrol etti. Herhangi bir sorun bulunmadığını anlayan itfaiye ekipleri, yavru kargayı merdivenli araç ile tekrar yuvasına yerleştirdi. Beytullah Ergün, yardıma koşan ekiplere teşekkür etti. Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçaabat, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Son Dakika: TSK’nın 22’nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Haberler››Güncel››Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına itfaiyeciler koydu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: Dev kelebek görenleri şaşırttı - Haber 15:02: Manmaris'te kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara ceza yağdı - Haber 15:02: 77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu - Haber 15:01: Süleymaniye Camii dezenfekte edildi - Haber 15:00: Bakan Kurum: 2 yılda 83 bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik - Haber 14:42: Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı - Haber 14:36: Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler