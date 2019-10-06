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Ağaçtan düşüp öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Durmuş Ali Kolbar (66), hayatını kaybetti.

06.10.2019 16:44Ağaçtan düşüp öldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Durmuş Ali Kolbar (66), hayatını kaybetti.
Kozan ilçesi Görbeyaz Mahallesi'nde meyve toplamak için ağaca çıkan Durmuş Ali Kolbar,  dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolbar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kolbar'ın cesedi morga konuldu.



Durmuş Ali, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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