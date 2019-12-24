Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor

AFYONKARAHİSAR'da, emekli Şükrü Koç (64), evinin çatı katına kurduğu atölyesinde çam ve kavak ağacından yaptığı minyatür eserlerle geçmişi canlı tutmaya çalışıyor.

Sandıklı ilçesinde yaşayan, 2 çocuğu ve 2 torunu olan emekli Şükrü Koç, çocukken kendi imkanlarıyla ağaçlara şekil vermeyi öğrendi. Ağaçlara şekil vererek oyuncaklar yapan Şükrü Koç, büyüdüğünde de hobi olarak boş zamanlarında ahşaptan minyatür eserler yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra ise Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatı katını atölye haline getirerek çalışmalarına devam etti. Koç, atölyesinde temin ettiği çam ve kavak ağaçlarına bıçak ve törpü yardımıyla şekil verip, yörede kullanılan tarım aletleri ve çeşitli eşyalar yapmaya başladı. Bugüne kadar 500'e yakın minyatür eser koleksiyonu oluşturan Koç, eserlerinden bazılarını da yakınlarına hediye etti.

Şükrü Koç, bu sayede hem boş zamanlarını değerlendirmeye hem de geçmişi canlı tutmaya çalıştığını söyledi. Şükrü Koç, "Çocukluğumdan bu yana ağaca şekil vermeyi seviyorum. Çocukluğumda oyuncak olarak yapıyordum. Sonra bu şekilde boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Emekli olunca daha fazla zaman ayırdım. Geçmişi canlı tutmak için çalışma yapmaya başladım. Çam, en çok da kavak ağacı kullanıyorum. Kavak ağacını yontması ve işlemesi daha kolay. Geçmişte tarım aleti olarak kullanılan malzemeler ve yöresel giysiler var. Yenileri herkes biliyor. Ama eskileri benim torun dahil bilmeyenler var. Bu şekilde geçmişi anlatıyorum. Eşe dosta hediye olarak veriyorum" dedi.

Şükrü Koç'un komşusu Ali Öztürk de "Şükrü çalışırken ben de arada gelir çalışmalarını izlerim. Geçmişteki tarım aletleri gibi değişik figürler var. Harika bir şey. Günümüzde yok denecek az. Şükrü kardeşimiz bunları canlandırıyor" diye konuştu.

- Afyonkarahisar