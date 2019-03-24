Agahefendi İlkokulu'nda Kütüphane Açıldı

Kaynak: AA

Sorgun'da Agahefendi İlkokulunda yaptırılan KOP Millet Kütüphanesi hizmete açıldı.Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP Okuyor" programı kapsamında finanse edilen kütüphaneden vatandaşların da yararlanabileceğini söyledi.Altınpınar, kütüphanenin okula ve ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, proje ekibine teşekkür etti.Proje hakkında bilgi veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Mustafa Digilli de projenin KOP tarafından desteklenen projeler arasında açılısı gerçekleştirilen ilk millet kütüphanesi olduğunu belirtti.Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.