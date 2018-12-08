Ağaoğlu: "Burada Büyük Bir Özveri ve Takım Ruhu Var"

Trabzonspor
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, oyuncularının çok büyük bir özveri ve takım ruhu ortaya koyduklarını belirterek, güzel oyun oynadıktan sonra skorunda geldiğini söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahalarında 3-0 kazandıkları Atiker Konyasypor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, "Önce oyundan keyif alacaksınız. Skor sonra gelir. Önemli olan oyun oynamak. Arka arkaya 2 maç 3 maç gibi ifadeler oldu. Trabzonspor bu neden arka arkaya 9 maç olmasın. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Kimse bilmiyor ama bu akşam oynayan arkadaşların 4'ü sakattı. Abdulkadir Ömür sabah belli oldu. Yusuf Yazıcı
, Sosa ve Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" dedi.
Ağaoğlu, Beşiktaş
maçıyla ilgili olarak ise, "Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Ahmet Ağaoğlu,Trabzonspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:35