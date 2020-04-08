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Ağaoğlu: "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da futbol konuşmak mümkün değil"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'nin korona virüs sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inandığını belirtirken, "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da bu dönemde futbol konuşmak mümkün değil" dedi.

08.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:37
Ağaoğlu:
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye 'nin korona virüs sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inandığını belirtirken, "Hayallerimize ne kadar yakın olsak da bu dönemde futbol konuşmak mümkün değil" dedi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsün dünya geneline hızla yayılarak, insanlığı acımasızca tehdit eden bir pandemi halini aldığını belirten Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, "Ülke olarak, devlet büyüklerimizin dikkat ve gayretleri ile bu işi en başından itibaren sıkı tuttuk. Sıkı tutmaya da devam ediyoruz. Hayatın her alanında, ekonominin her sektöründe, gündelik hayatımıza derinden tesir edecek kadar sıkı bir şekilde yapılan kısıtlamalar ve alınan tedbirler, bu salgının ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

Türkiye'nin, bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inandığını belirten Ağaoğlu, "Ancak hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da, hayallerimize ne kadar yakın olsak da..." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, salgınla ilgili yapılan tüm uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu noktada yapabileceğimiz tek şey; COVID-19'a ilişkin sağlık otoritelerinin tüm uyarılarını dikkate alarak bireysel sorumluluğumuzu, bir vatandaşlık ödeviymişçesine hayata geçirmek. Hepimizin hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Biliyoruz ki ne kadar az kişi bu virüse yakalanırsa, sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük de, hastanelerimizin kapasite yükü de o kadar azalacak. Bu yüzden sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sürecinin en kısa zamanda kontrol altına alınması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirimize yeniden aynı samimiyetle sarılabileceğimiz, sevdiklerimizce güneşin tadını dışarıda özgürce çıkarabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi temennisi ile hepinize sağlıklı günler diliyorum" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Türkiye, Futbol, Spor
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