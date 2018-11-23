23 Kasım 2018, 15:32
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Ağaoğlu'ndan Centilmenlik Çağrısı

Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camia olarak düşüncelerinde düşmanlık barındıran veya besleyen bir kulüp olmadıklarını söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, 25 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe  karşılaşmasında taraftarların 90 dakika boyunca desteği ve tezahüratı takımın  üzerinden eksik etmemeleri gerektiğini ifade etti.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin  tamamını tüketen taraftarlara teşekkür etti. Rekor taraftar sayısı beklenen karşılaşmada taraftar desteğinin önemli  olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "90 dakika boyunca desteği ve tezahüratı  takımın üzerinden eksik etmememiz lazım. Çok açık ve net bu maçı kazanacaksak  taraftarlarla kazanacağız. Bilet alıp gösterdikleri desteği, tribünde de coşkulu  ve centilmence bir şekilde vermelerini istiyoruz." dedi.
Ağaoğlu, karşılaşmaya spor kamuoyunda yoğun ilgi gösterilmesinin  normal olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Büyük takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar ülke futboluna  renk katan, ülke futbolunun reytingini yükselten maçlar. Bir çok endüstriyel  hesaplar bu maçlar üzerinden yapılır. Yoğun ilgi olması son derece doğal. Bu  maçların futboldan uzak olması veya farklı bir takım şeyleri içinde barındırması  aynı zamanda ülkedeki futbolun kalitesini de aşağıya çekiyor. Oynanan futbol,  futboldan uzaklaştıkça ülkedeki futbolun kalitesi de aşağıya düşmeye başlıyor.   Onun için biz Trabzonspor olarak öncelikle bu büyük maçları, her maçı ülke  futbolunun kalitesine, endüstriyel değerine hizmet edecek ölçüde tutmak  zorundayız."
"Düşmanlık barındıran topluluk değiliz"
"Trabzonspor olarak duygularımızda ve düşüncelerimizde düşmanlık  barındıran veya besleyen bir topluluk, camia değiliz." diyen Ağaoğlu, "Geçtiğimiz  yıllarda iki takım arasındaki maçlarda yaşanan sıkıntıların bir takım insanların  yapısal sıkıntılarından kaynaklandığına inanıyorum. Israrla futbolu futbol dışı  noktalara çekmeye çalışan insanların yarattıkları sıkıntılardı. Futbola  odaklanmak için iyi bir zemin..." şeklinde konuştu.
"Her maçta tribünde olmak isterim"
Ağaoğlu, "Rakibimiz kim olursa olsun sportif anlayış, spor etik ve  ahlakını ön plana çıkararak mücadele etme düşüncesinde olduğu sürece biz zaten  hiçbir zaman o çizginin dışına çıkan, ödün veren kulüp değiliz" ifadesini  kullanarak, şunları kaydetti:
"O açıdan Ali Koç'un maça gelmesi konusunu ben zaten söylüyorum. Her  zaman anlayışım budur, her maçta tribünde takımımın yanında yer almak isterim.  Özellikle her maça gitmeye de çok büyük özen gösteriyorum. Ali Koç'un da  takımıyla birlikte olması, kulüp  başkanı olarak takımını yalnız bırakmaması  zaten haklı demiyeceğim öyle söylemek doğru olmaz son derece doğru yaklaşım.  Trabzon'a gelen herkes, konuk takımı başkanı ve yöneticisi bizim misafirimizdir.  Nasıl biz gittiğimiz deplasmanlarda aynı şekilde muamele görüyoruz, bize misafir  olarak gelen kulüp başkanı ve yöneticiler aynı muameleyi görürler."
Fenerbahçe,Trabzonspor

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