Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'e talip olan Fransa'nın Monaca ve Lille kulüplerine olumsuz yanıt verdiğini söyledi.Ağaoğlu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen 44. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, göreve kulübe hizmet etmeye geldiklerini belirtti.Alt yapıdan çıkarak yıldızlaşan oyunculara sadece para açısından bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi:"Yusuf (Yazıcı), Abdülkadir (Ömür) kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar. Hafta içinde Yusuf ve Abdülkadir ile alakalı bazı transfer görüşmelerinde ben onlara da söyledim. 'Sakın ola ki bu arkadaşları sadece bir futbolcu olarak görmeyin. Onlar bir kentin futbol felsefesinin yeniden doğuşunun önderleri. Onlar bir kentin futbol felsefesinin genç kuşaklarının idolleri, rol modelleridir. Onlar Trabzonspor futbol felsefesinin marka elçileridir.' dedim. Ben Yusuf'a, Abdülkadir'e veya diğerlerine asla futbolcu gözüyle, bilmem ne kadar para gözüyle bakmam. Yeni felsefenin temeli atılmıştır. Onun önderleri ve sorumluluğunu üstlenmiş rol model insanlardır. Bunlar aynı zamanda irtifa kaybetmekte olan Trabzonspor sempatisinin ülke genelinde yüzde 300-400 yükselmesini sağlayan insanlardır. Biz genç arkadaşlarımızı sadece futbolcu ve bilmem ne kadar avroluk varlık olarak görmeyelim."Genç oyuncular Yusuf ve Abdülkadir'in satışı için görüş alacakları yönündeki haberlere ilişkin ise Ağaoğlu, "Oyuncularımıza sadece para gözüyle bakmak yapılabilecek yanlışların, hataların en büyüğü olur. Bu oyuncuların kazandırdığı irtifadan bahsettim. O irtifayı hiçbir para birimiyle ölçemezsiniz. Monaco ve Lille kulüpleri, bu oyuncuları istedi. En son konuştuğumuz zaman, 'Kulübün borcu 160 milyon avro. O 160 milyon avroyu getirip masanın üstüne koysanız da ben bu sene oyuncuları satmayı düşünmüyorum.' dedim. Türkiye'nin en değerli iki oyuncusu. En değerli iki oyuncusuna sizin yapacağınız teklifler 8-9-10-15 milyon. Ben böyle rakamlara transfer izni verdiğim zaman, şehrime, kulübüme, ülke sporuna ve ekonomisine ihanet etmiş olurum." diye konuştu.Yapılan tekliflerde, Türkiye liginin seviyesiyle ilgili değerlemelerin önlerine konulduğunu aktaran bordo-mavili kulübün başkanı, "Konuşurken, 'Sizin liginizin durumu bu.' falan deniyor. Geçin bunları. Ülkenin iki pırlantasını almak için buradasınız. O zaman masaya pırlantanın gerçek değeriyle geleceksiniz. O da inşallah önümüzdeki sene. Yusuf, Abdülkadir ve diğer oyuncularımızı sadece para olarak görmüyoruz. Onlar ülkeyi de temsil edecekler. Trabzon'u, Trabzonspor'u temsil edecekler. Arkalarından gelen arkadaşlarının, kardeşlerinin marka elçileri, önlerini açan insanlar olacaklar. Sıradan bir oyuncu transferi olarak yurt dışına göndermeyi düşünmüyoruz. En iyi yere, en iyi parayla gidecekler. Ülkelerini ve kulüplerini en iyi şekilde temsil edecekler. " ifadelerini kullandı."Trabzonspor, bize kimliğimizi veren bir kurum"Ağaoğlu, Trabzonspor'un şampiyonlukları ve zaferleriyle coşan ancak sıkıntılı süreçte görev almayı fedakarlık olarak algılayan insanlardan olmadıklarını dile getirdi.Bu süreci bir fedakarlık olarak nitelemeleri durumunda, geçmişteki zafer ve şampiyonluklarla sevinme hakları bulunmadığını anlatan Ağaoğlu, "Trabzonspor, bize kimliğimizi veren bir kurum. Trabzonspor, bu coğrafyada çocuğun ana rahmine düştüğünde oluşmaya başlayan bir sevdadır. Dünyanın herhangi bir köşesinde rastlanır mı bilmem ama bu ülkede rastlanamayacak bir sevda. Trabzonspor sevdalısı bu gençlere, Trabzonspor ile kimlik bulmuş insanlar olarak bizim çok büyük borcumuz var. Yarın onlara gurur duyacakları ve kendilerinden sonra gelecek kuşaklara o gururu taşıyacak bir Trabzonspor'u bırakmak hepimizin asli görevi, boyumuzun borcudur." şeklinde konuştu.Avrupa'da ceza konusuAğaoğlu, daha önceki dönemde UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasına uyulmaması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiklerini anımsatarak, "2018 yılında 5 milyon avro gelir-gider farkının aşılmaması taahhüttü. 55 milyon avro ile 10 kat aşıldığı için UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildik. Bugün geldiğimiz noktada UEFA Mali Disiplin Komitesinin tavsiye niteliğindeki görüşü, '5 milyon avronun altında kalırlarsa, Avrupa kupalarına bazı cezai şartlar yerine gelmesi koşuluyla devam etmeleri uygundur.' şeklinde." değerlendirmeside bulundu.Transfer döneminde bulunulduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Geçen sene 2,2 milyon avroluk transfer yaptık. Bu sene de bu civarda olacak. 'Para var harcamıyorlar. Kulübün başkanı cimri.' deniyor. Bununla alakası yok. UEFA'nın çizmiş olduğu sınırlar, bizde bu kadarlık transfer harcamasına denk düşüyor. Bu sınırları aşmak, önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma hakkının elinden alınması demek. Diğer taraftan da Trabzonspor Kulübüne ihanet demek. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, sizlerden aldığımız görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Bunun üzerine çıkma şansımız yok." şeklinde görüş belirtti.Başkan Ağaoğlu, UEFA Disiplin Kurulu kararını beklediklerini dile getirerek, "Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta 10 gün içinde karar verilecek. Men cezası gibi bir şey söz konusu ki Allah korusun. İhtimal vermiyorum. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yolu da açık. Bir hafta içinde CAS'tan bunu geri çevirebileceğimizi tahmin ediyorum. O konuyla ilgili de çalışmalarımız var." açıklamasını yaptı.-"Takımımla gurur duydum"Yaptıkları bazı hamlelerle diğer kulüplerin bir adım önünde olduklarını savunan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fransa karşısında 2-0 galip gelen ve daha sonra İzlanda'daki milli takıma baktığım zaman, ligi şampiyon bitiren takımın kadrosundan tek futbolcunun olmadığını gördüğüm yerde, ben de kenardan izleyen bir Trabzonsporlu olarak kendi takımımla gurur duydum. Her takımın yönetim şekli, futbola bakış açısı kendi tercihidir, asla eleştirmiyorum. Bizim bakış açımız bu. Camiamız en güzel örneği Türkiye'ye gösterdi. Ben bunca zorluğa rağmen, bu kadar erken geri dönüş beklemiyordum. Bu şehir ve takımın başaramayacağı şey yoktur.""Galatasaray'ı yensek şampiyonduk"Ağaoğlu, Süper Lig'in ikinci yarısındaki Galatasaray maçına ilişkin, "O maçı kazanmış olsaydık, bugün şampiyon Trabzonspor'du. Sözüm asla Galatasaray Kulübü ve takımına değil. Şampiyonluklarını da kutladık. Maçı yöneten hakem, o düdüğü adaletli çalacak. 17 yaşındaki çocuğu yetiştirip, senin adaletine teslim ediyorum. Onu katledemezsin. Sen onu yaptın." diye konuştu."Biz kimseye, 'Önümüzü açın.' demedik." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Sadece, 'Önümüzü tıkamayın, biz hedefimize ulaşırız.' dedik. Yeri geliyor bir maç Süper Lig'de bir takımın kaderini nasıl etkileyebiliyor. Ama bunu yapanların yanına da kar kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) duyarlı davrandı. İlk defa bir Trabzonspor maçından sonra MHK Başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü yapılan çok yanlıştı. TFF duyarlı davrandı, o hakeme sezon sonuna kadar maç vermedi." şeklinde konuştu.Sürmen: "Trabzonspor'un ligi 4. sırada bitirmesi başarıdır"Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün sorunlarını dinlemek için gelenlere teşekkür ederek, "Ekonomik darboğaza rağmen Trabzonspor'un ligi 4. sırada bitirmesi başarıdır. Bu başarılarından dolayı Sayın Başkanı, yönetim kurulunu, Ünal (Karaman) hocamızı ve değerli futbolcularımızı kutluyoruz." dedi.Trabzon'un evladı olan Şenol Güneş'in de milli takıma seçilmesinin camia açısından övünç kaynağı olduğunu aktaran Sürmen, "Milli takımın oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla mutlu olduk, sevindik. Kendisini ve milli takım futbolcularının hepsini kutluyoruz." açıklamasını yaptı.Kulüplere savurgan harcamalardan vazgeçmeleri uyarısında bulunan Sürmen, futbol yasasının çıkartılıp, yöneticilerin keyfi harcamalarının önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.Sürmen, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarıyla 10 Temmuz'da Trabzon'da toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi.Kulübün ekonomik durumuTrabzonspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu raporunda, dernek ile bağlı şirketlerinin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli 805 milyon 771 bin 126 lira, uzun vadeli de 532 milyon 855 bin 979 olmak üzere, toplam 1 milyar 338 milyon 627 bin 105 lira borcu olduğu belirtildi.Kısa vadeli 249 milyon 887 bin 607 lira gelir düşüldüğünde, net borcun 1 milyar 88 milyon 739 bin 498 lira olduğu vurgulandı.Konuşmaların ardından Ağaoğlu, kulüp eski başkanlarına, özel olarak hazırlatılan kara kalem portrelerini hediye etti.