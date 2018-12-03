03 Aralık 2018, 19:38
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Ağaoğlu, Taraftara Çağrı Yaptı

Ağaoğlu, Taraftara Çağrı Yaptı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftara  seslenerek, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız  hiçbir engel yok." ifadesini kulandı.
Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının  bulunduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Desteğinizi ve sevginizi eksik etmeyin lütfen, her maç onlara bunu  hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey daha farklı olacak. Sizlerle  kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz."
  

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