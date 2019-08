- Ağaoğlu: "Transferi düşünmüyoruz"TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Transfer yok. Paramız da yok. Elimizdeki oyunculardan çıkartıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Ağaoğlu, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Malatyaspor sezonu bizden iki hafta önce açtı. İyi bir hocaları ve iyi bir takımları var. Her şeye rağmen 90 dakika boyunca 2-0 yapmışken 3-0'ı yapacakken 2-1 biten bir maç oldu. Netice itibarıyla kazandığımız bir maç. Önemli bir 3 puandı. Çok zor bir periyottan geçiyoruz. Avrupa ve lig maçlarına baktığımızda iyi takımlarla oynuyoruz. Yorumlara baktığımızda iyi oynamadığımız söyleniyor. O zaman bu maç bir kez daha seyredilsin derim. Bu takımlar savaşıyorlar. Daha oturmamış takımlar var. O yüzden alınmış 3 puan her şeyden daha değerlidir. Bunun böyle değerlendirilmesi lazım. 20 haftadır yenilmeyen bir takımız. Bu da önemli. Bu takımı yenmek kolay değil anlamına geliyor. İlerleyen haftalarda şans faktörünün yanınızda olması lazım. Hakemlerin bazı pozisyonları çok iyi süzmesi lazım. Ekuban'ın pozisyonu bana göre penaltı. Hakem neden VAR'a çağrılmadı. Bilemiyorum. Hakemlerin çok dikkatli olmaları lazım. Verilen bir emek var. Hakem sahada adaletli olması lazım. Kritik pozisyonlarda VAR'ın yardımını almaları lazım. Kaçırdığımız penaltıların sayısı da az değil yani. Gün geçtikçe Milli arada takım oturmuş ve yeni transferler tamamen kadroya edepte olmuş olacak. AEK maçını da geçersek hem Avrupa liginde, hem ligde ilerleyen aylarda da kupada yolumuza devam edeceğiz. Kazanılmış bir 3 puan var ve herkes bunun keyfini yaşasın" dedi.Başkan Ağaoğlu Sturridge transferiyle ilgili olarak ise, "Netice itibarı ile bir futbolcu transfer ettik. Büyütülmesin, netice itibarı ile bir futbolcu transfer ettik. Ama geneline baktığımızda zaman 11-12 tane transferimiz var. Sturridge şuan hazır değil. Hazır olduğu zaman, hoca görev verdiğinde o da diğer oyuncular gibi mücadelesini verecektir" dedi."Sturridge transferiyle transfer kapandı mı?" sorusuna ise Ağaoğlu, "Transfer mi var. Beklentilerin bir tarafta durmalı artık. Bu Trabzonspor kulübü, takıma katkı yapacağına inandığımız oyuncuların transferini zaten yaptık. Sürekli bir transfer beklentisi içresinde bu bu takımı yabancıya mı çevireceğiz diğer bazı takımların yaptığı gibi. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. 20 maçtır yenilmeyen bir takım var ve hale transfer beklentisi, 6 numara istiyorlarsa 8'den 2'yi çıkartırız olur 6'tı. 52 tane futbolcusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Burada seyirci ve camia desteği her şeyin önünde. Bu olmazsa olmazımız bizim. 6 numara deniyor. Geçen senenin orta sahasına bakar mısınız. Okay Yokuşlu, Kuçka, Onazi ve Sosa ama bu kadar kaliteli bir oyuncu topluluğunun başaramadığını bugün halen eğer oynanan oyuna ve alınan sonuçlara baktığınızda bu takımın transfere ihtiyacı var deniyorsa. Yok. Paramız bitti. Transfer falan yok. Bunların içerisinden çıkartıp yolumuza devam ederiz" şeklinde cevap verdi.